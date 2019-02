Seta Vakfı Almanya Koordinatörü Meşe, Türk Alman İlişkilerini İha'ya Değerlendirdi

Kaynak: İHA

Son yıllarda Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliklerin yerini heyetlerin karşılıklı ziyaret ettiği ve mevcut sorunları tartışıldığı bir döneme gelindiğini belirten SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Zafer Meşe, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlar zemininde geliştiğini söyledi.Türk Alman ilişkilerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendiren SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Zafer Meşe, ilişkilerin Eylül 2018'de Almanya'yı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla ile birlikte yeni bir döneme geçtiğini belirtti. Meşe, "Gezi olaylarıyla başlayan ve akabinde Türk bakanların Almanya'da Türkiye vatandaşları ile buluşmalarının Alman resmi makamlarca yasaklanması ile alevlenen ve Türkiye'nin halk iradesiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi ile karşılıklı meydan okumaların had safhasına ulaşmasının ardından 2018 Eylül sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya seyahati ile birlikte ikili ilişkilerde olumlu bir havanın esmesi sonucu ikili ilişkilerin tekrar karşılıklı çıkarlar zemininde gelişmesi gözlemlenmektedir" dedi."Karşılıklı meydan okumalardan kaçınılıyor"Türkiye ile Almanya arasında önemli bir ticari işbirliğinin olduğunu, bu ilişkilerin siyasi çekişmelerden dolayı etkilendiğini ve her iki ülkenin de bundan etkilendiğine değinen Meşe, "Ekonomik işbirliğinin tekrar canlandırılması için karşılıklı beklentilerin yüksek olduğu hissedilmektedir. Hükümetler arası iletişim kanalların devreye girmesi mevcut siyasi anlaşmazlıkların kamuoyunda medya aracılığı ile karşılıklı meydan okumalardan kaçınılma eğilimi ağır basmaktadır. Buna rağmen bundan sonra da Türkiye ve Almanya'daki siyaset, ekonomi, sosyal, kültürel ve kurumsal alanlardaki hareketlenmenin iki ülkenin iç ve dış politikalarında zaman zaman gerginliklere sebep olmasını tamamen ortadan kaldırmayacaktır" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin terör konusunda beklentileri var"Türkiye'nin onlarca yıldır terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin müttefikleri olan ülkelerden ülkelerin bu konuda bekleneni yerine getirmediklerini ifade eden SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Meşe, "Terör konusunda Türkiye'nin Almanya'dan çok somut beklentileri vardır. Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerin hareket alanının Alman hükümeti tarafından kısıtlanması ve cezai işlemlerin kararlı bir şekilde uygulanmasıdır. Sorun şu ki Türkiye'nin haklı olarak terörle mücadelesi Alman hükümeti tarafından yoruma açık ve suçlayıcı insan hakları perspektifinden değerlendirilmesi müttefiklik hukuku ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca Alman resmi makamlarca hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına verdiği demokrasi mücadelesi maalesef takdir edilmemiştir. Alman hükümeti devlet kurumlarına sızdırdığı teröristlerle ülke yönetimini ele geçirmek için 251 masum vatandaşımızı öldürdüğü kanlı teşebbüsün müsebbibi FETÖ ile mücadelede Türkiye ile daha güçlü dayanışma göstererek, diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'daki FETÖ üyelerinin de Türkiye'ye iade edilmesi talebini yerine getirmesi gerekmektedir" diyerek Almanya'nın bu konuda yeterli hassasiyetini göstermediğini ifade etti."Türkiye ile Almanya Ortak hareket etmeli"Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin uluslararası ilişkilerde de büyük önem arz ettiğini belirten Meşe, "Uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında ABD'de Trump yönetiminin son dönemlerde Türkiye'ye yönelik keyfi ve hukuk tanımaz uygulamalarına tepki olarak ve aynı zamanda Almanya'nın Kuzey Akım-2 projesinde anlaşmaya vardığı Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşılık olarak, ABD'nin manevra alanının daraltılması ve uluslararası sistemdeki dengenin yeniden sağlanması için Almanya ve Türkiye'nin ortaklaşa hareket etmesi son derece önemlidir. ABD'nin hedefindeki Almanya ve Rusya'nın uluslararası politika ve ekonomide ABD'yi dengeleme gereksinimi apaçık ortadır ve ABD'nin hedefindeki diğer ülke olarak Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesi, işbirliği ve ortak hareket etmek için rasyonel ve sağduyulu zeminde adımlar atılması memnun edici gelişmelerdir. Sonuç itibariyle ikili ilişkilerin seyri olumlu gelişmekte olsa da mevcut sorunlar dönem dönem karşılıklı meydan okumalara mahal verecektir. Buna rağmen geçmiş yıllarda vuku bulan krizlerin yaşanmaması kuvvetle muhtemeldir, zira her iki ülkenin çıkarına zarar verme potansiyeli yüksektir" dedi.SETA Vakfı Almanya Koordinatörü Zafer Meşe ayrıca her iki ülkenin menfaatlerinin iyi ilişkilerden geçtiğine de vurgu yaptı. - BERLİN