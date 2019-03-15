Kaynak: AA

Bursa'da "Uyumayan Kütüphane" projesi kapsamında, Şetbaşı Şehir Kütüphanesi, 7 gün 24 saat hizmet verecek.AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yılda günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde, 90 bini aşkın basılı materyal bulunuyor. Kütüphanelere üye olan 4 bin kişi ortalama 50 bin ödünç kitap alıyor.Yenilenen Setbaşı Kütüphanesi'ni ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, kentte belediyeye ait yaklaşık 10 kütüphane olduğunu belirtti.Öğrencilerin ve halkın okumayla alakalı çalışmalarını sürdürebilmesi için tüm kütüphaneleri konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı millet kıraahaneleri konsepti de vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni kazandı. Geçtiğimiz günlerde Görükle Mahallesi'nde açtığımız millet kıraathanesi, pek çok öğrencinin pek çok alanda araştırma imkanına sahip olmasını sağladı." ifadelerini kullandı.Kılıç, Bursa'daki bütün kütüphanelerin modernizasyonunu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Aktaş'ın bu konudaki kararlığı herkesi mutlu etti. İnşallah uyumayan 7/24 kütüphaneleri tek tek Bursa'ya kazandıracağız. Bununla alakalı çalışmalar başlatıldı. Şu anda Şetbaşı Şehir Kütüphanesi, gece 00.00'a kadar vatandaşların hizmetinde. İnşallah yeni dönemle 7 gün 24 saat hizmet verecek. Uymayan kütüphanelerle Bursa örnek bir kent olacak." değerlendirmesinde bulundu.