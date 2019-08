SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık olarak küçükbaş hayvanlara yönelin"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getirirken, büyük baş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeni ile kurbanlık olarak küçükbaş hayvanlara yönelin" dedi. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye'de geçen yıl Kurban Bayramı'nda 866 bin büyük baş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatan Tezel, vatandaşların bu Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getirirken, büyük baş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeni ile kurbanlık olarak küçükbaş hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi."Refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talep de artacaktır"Türkiye'de kişi başı yıllık et tüketiminin 7-8 kilosunun balık, 13-14 kilosunun kırmızı et, 22-23 kilosunun ise beyaz et olduğunu belirten Tezel, "Refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talep de artacaktır. Şu anda yılda 1 milyon 120 bin ton olan kırmızı et üretimimizin en az 1,5 milyon tona çıkması, vatandaşlarımızın yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacaktır. Bunun için üretim kapasitelerimiz yeterlidir. Önemli olan arzın sürekli ve istikrarlı olmasının temin edilmesidir" ifadelerini kullandı."Hayvan satıcıları ve alıcıları kurbanlık hayvanın sağlığı konusunda dikkatli olsunlar"Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketleri nedeniyle hayvan hastalıklarının yayılma olasılığının olduğuna da dikkat çeken SETBİR Başkanı Tarık Tezel, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün her yıl kurbanlık hayvan sevklerinde, alımlarında ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında rehber yayımladığını hatırlatarak, "Hem hayvan satıcıları hem de alıcılar kurbanlık hayvanın sağlığı konusunda dikkatli olsunlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL