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SETBİR'den Tarım Orman Şurası değerlendirmesi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini "tarımda milli mutabakat metni" olarak gördüklerini belirterek, "Yılların birikimi sonucu tüm paydaşların görüşleriyle şekillenen tespitlerin, artık...

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32SETBİR'den Tarım Orman Şurası değerlendirmesi
Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini "tarımda milli mutabakat metni" olarak gördüklerini belirterek, "Yılların birikimi sonucu tüm paydaşların görüşleriyle şekillenen tespitlerin, artık çözüme kavuşturulmak üzere uygulamaya geçirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım Orman Şurası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SETBİR'in 60 maddelik sonuç bildirgesinin 18'ini doğrudan desteklediklerini aktaran Tezel, "Söz konusu 18 önerinin, başta 'gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesinin belirlenmesi, bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuatın çıkartılması'nı içeren 49'uncu maddesi olmak üzere 6'sı SETBİR'in öteden beri savunduğu, önerdiği düzenlemelerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Tezel, sonuç bildirgesini, "tarımda milli mutabakat" metni olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yılların birikimi sonucu tüm paydaşların görüşleriyle şekillenen tespitlerin, artık çözüme kavuşturulmak üzere uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Şuranın, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilmesi, sonuçların bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulması, uygulamalarının da bir önce başlayacağı hususunda bize umut veriyor. Şimdi üreticisinden sanayicisine, akademisyeninden kamu yöneticisine, sivil toplum kuruluşundan perakendecisine herkesin bu milli mutabakata destek verme zamanıdır."

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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