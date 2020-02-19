Haberler » Gündem » Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek? - Haberler

Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?

Spor spikerliği yapan Setenay Cankat ekranların sevilen isimlerinden biri oldu. Sunuculuğu ile beğeni toplayan Setenay Cankat, vatandaşların ilgi odağı haline gelirken Setenay Cankat kimdir ve Setenay Cankat kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

19.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:21Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?

gündemini takip edenlerin yakından tanıdığı Setenay Cankat, başarılı sunuculuğu ile beğeni topluyor. Spor futbol programları sunan Setenay Cankat'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Setenay Cankat kimdir? İşe Setenay Cankat hayatı ve biyografisi!

SETENAY CANKAT KİMDİR?

Setenay Cankat doğum tarihi: 31 Mayıs 1988

Setenay Cankat nereli:

Setenay Cankat kaç yaşında: 31

Setenay Cankat mesleği: Muhabir, sunucu

Setenay Cankat boyu: 1.73

Setenay Cankat kilosu: 56

Setenay ne demek: Çerkezlerde prenses, bilgeliğin güzelliğin kültürün temsilcisi kadın anlamına geliyor.

SETENAY CANKAT HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

İzmir'de dünyaya gelen Setenay Cankat 31 Mayıs 1988 tarihi doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez'dir. İsmi de Çerkez kökeninden gelmektedir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada Vahide Altan Gördüm Akademi ve 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahte sanatları ve oyunculuğu eğitimi almıştır.

Setenay Cankat

Üniversite eğitimini üstün başarı belgesi ile tamamlayan Setenay Cankat ilk olarak ATV Haber'de stajyer olarak görev almıştır. Daha sonra ise ATV'nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibariyle muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.


Futbol, İzmir, Gündem, Spor, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
19.02.2020 16:28:43