Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Yerli Leonardo DiCaprio" olarak tanınan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Saçlarının eskisi gibi sarıya boyatan ve 7 yıl aradan sonra setlere dönen 39 yaşındaki oyuncu, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa'nın sorularını yanıtladı. Yıllarca psikolojik tedavi gören Arda Kural, o dönem yaşadığı sıkıntıları ilk kez anlattı.

Oyunculuğun zor bir meslek olduğunu söyleyen Arda Kural, "Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm, gerçek ve sahte arasında" ifadelerini kullandı.

"BİR DÖNEM İÇİME GÖMÜLDÜM"

Kariyerinin ilk yıllarında şöhreti yakaladıktan sonra farklı düşüncelere girmeye başladığını söyleyen Arda Kural, "Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım. Tutunamayanlar dizisi öyle yeteneksiz ve başarısız oldukları için değil, doğru ve dürüst oldukları için hayatın gerçekleri onların üstüne çıktığı için tutunamayan insanları hikayesini anlatıyor. Benim hikayem de böyle bir şeydi" diye konuştu.

"BENİM DE ÇOK HATAM VAR"

Arda Kural röportajın devamında şunları söyledi:

"Ben zeki biriyim, aptal değilim. Kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. 'Nasıl değiştiririm, neler yapabilir' diye.

"ŞÖHRETİ KALDIRDIM AMA MECBUR BIRAKTIKLARINI KALDIRAMADIM

"Şöhreti kaldıramamış biri değilim, Sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım. Sosyal hayata karşı bir tavır alınca o bir sağlık sorunu gibi oldu. Herkes her şeyi söyleyebilir, bir şeyin aslı neyse o her zaman ortaya çıkar. Kaygım da yok, korkum da. Önemli olan benim kendimi bilmem."

"ESKİSİ GİBİ OLACAĞIM"

"Artık 38 yaşıma geldim. İnsanların gözünün önünde büyüdüğümü biliyorum, gençken her şey çok daha farklı tabii. Bakıyorum arada gençlik fotoğraflarıma hoşuma gidiyor. Çok sevimli, tatlıymışım onları görüyorum, şimdi biraz daha olgunluk var. Olabilirsem eskisi gibi olacağım ben de istiyorum."