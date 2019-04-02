Settar Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya oldu. İyi Parti adayı Settar Kaya, Kars belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kars belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya ile ilgili seçim sonuçları ve Kars belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kars belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kars aday yarışı ve Kars seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kars Seçim Bilgileri

Kars belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kars belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kars toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Kars Belediye Başkan Adayı Settar Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Kars belediye başkan adayı olarak gösterilen Settar Kaya, Kars yarışında % 2,26 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Settar Kaya toplamda 930 adet oy sayısına ulaştı.

Settar Kaya Kimdir?

Settar Kaya 1958 yılında Kars'ta doğdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü görevinde bulunurken 2003 yılında Ankara'ya tayini çıktı. 2004 ve 2009 seçimlerinde MHP Kars Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kaya, İYİ Partisinin kurulmasıyla İYİ Parti Kars İl Başkanlığını görevini yürüttü.

Kaya, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı oldu.

İyi Parti Kars belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.