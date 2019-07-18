18.07.2019 09:54
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Sette en önemli şey kendinizi ekibe teslim etmek!

Sette en önemli şey kendinizi ekibe teslim etmek!

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da izleyiciyle buluşan Kanal D'nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar, hikayesi ile olduğu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Yaralı Kuşlar'ın sevilen karakterlerinden Cemil'i canlandıran Emre Çaltılı aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik de yapıyor. Yazıp yönettiği "Hayatta Olmaz" filmiyle dünya festivallerine konuk olan Çaltılı; "Dışarıdan bakıldığında en keyiflisi ve kolayı oyunculuk mesleği gibi görünür, oysa diğerleri daha çok matematik işiyken, oyunculuk o matematiği ortaya koyan yapımcı, senarist ve yönetmenin ne istediğini algılayıp, kendince yorumlayıp, o karakteri ifade etme biçimidir. Sette en önemli şey bence kendinizi ekibe ve yönetmeninize teslim etmektir" dedi.

Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D'de..

Kaynak: Bültenler
Kanal D, Magazin, Güncel

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