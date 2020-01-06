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Sette korkutan kaza

Şahane Hayaller' adlı sinema filminin kamera arkasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.Ömer Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü.

06.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:41 Sette korkutan kaza

Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden& ; Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı Şahane Hayaller filmiyle 7 Şubatta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın müziklerini ise Kerem Ökten'in yaptığı ; kadrosunda Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Çetin Altay, Cemil Şahin, Suzan Aksoy& ; ve Berrak Güvem& ; gibi oyuncuların yer aldığı 'Şahane Hayaller' adlı sinema filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Kamera arkasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.Ömer Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü.Ne olduğunu anlayamayan Ömer Başdoğan şaşkınlığını gizleyemedi.Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan Ömer Başdoğan 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etti.




Suzan Aksoy, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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