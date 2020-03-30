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Korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

Rol aldığı dizi setinde ekip arkadaşlarıyla Oy Korona isimli şarkıyı söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya, eleştirilere cevap vererek "Bütün işçilere tek tek sordum hepsi çalışmak istedi. Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor" dedi.

30.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:01

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, koronavirüs salgını olmasına rağmen sete devam ederek virüse karşı bir video çekti. Set arkadaşlarıyla Oy Korona isimli şarkıyı söyleyen Erkan Petekkaya, kısa sürede gündem olarak tepki çekti. Oyuncuya ilk tepki de eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMEDİKÇE BİRİLERİ ÇALIŞACAK"

Erkan Petekkaya'nın "evden çıkma Türkiye" temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenlerin tepkisini çekti. Söz konusu video hakkında açıklama yapan Erkan Petekkaya, "Tuzu kurular siz sanıyor musunuz herkesin evinde Netflix , ondan bağımsız Digiturkportal var. Onlar ne izleyecek? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın ofsayta düşersiniz. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Yalan söylemeyecek. İşçi aidatlarını bir takım masalarda yiyen sendikacılar, tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum hepsi çalışmak istedi. Herkes evinde ve bize ihtiyaçları var. Haydi kalın sağlıcakla. Sevene sevmeyene iyi seyirler. Bilim Kurulu söylesin son sözü siz değil. (Onların da hesabını tarih soracak). Soruna dikkat böyle çekilir. Kendine iyi bak, tek çözüm bu. Artık herkes başkası için kendisine bakmayı öğrenecek. Allah'ın sopası var" dedi.

Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

ESKİ PARTNERİ SERT ÇIKTI

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından eski rol arkadaşı Petekkaya'nın korona videosuna öfke kusarak şunları söyledi: "Uyuşturucu zararlı! Alkol zararlı! Salaklık zararlı! Adam sanmak daha da zararlı! E ben anlattım bunları!"

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Korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Etiketler: Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Magazin

Haberin Videosu :

Korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun

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Haberler ›› Magazin ››Korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun - Magazin
Yorumlar (2)
SÖMÜRÜ YAPMA ERKAN:erkan duygu sömürüsü yapacğaına işçilerine ücretli izin ver. yattığınız yerden para çuvallıyorunzu azcık elliniize cebinize atın ya da duygu sömürüsü yapamyın. her durumda zeytiny ağı gibisiniiz hep üste çıkıyrsnz
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