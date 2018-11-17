Setur'dan Yılbaşı Turları

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:17



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:17

Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, yılbaşı için farklı rotalara pek çok özel tur düzenliyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, yeni yılı farklı destinasyonlarda karşılamak isteyenler için yurt içinde ve yurt dışında farklı turlar düzenliyor. Yurt dışında sanat, tarih ve mutfak kültürünü harmanlayan Paris, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan masalsı şehir Tallinn ve balıkçı kasabaları ile ünlü Riga ya da yurt içinde son yılların gözdesi Kars ve Çıldır Setur'un yılbaşı alternatifleri arasında yer alıyor.Paris'i tercih edenler 29 Aralık-1 Ocak arasındaki 4 günlük tura katılarak, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da gezme olanağı bulabilecek. Misafirler Paris'teki ilk günlerini Rivoli Caddesi, Vendome Meydanı, Notre Dame Kilisesi, Quartier Latin Semti, Saint Germain Semti, Eiffel Kulesi, Zafer Anıtı, Opera Binası, Louvre Müzesi, Pantheon, Orsay Müzesi, Concorde Meydanı, Champs Elysees ve Trocadero Meydanı'nın gezileceği şehir turu ile geçirecekİkinci gün ise isteyen misafirler ekstra düzenlenecek olan Eyfel Kulesi, Seine Nehri ve Ressamlar Tepesi gezisine ve akşam düzenlenecek olan Lido Show turuna katılabilirler. Üçüncü gün ise yine ekstra düzenlenecek olan Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali ziyareti ile La Vallee Outlet'de alışveriş turuna katılma olanağı bulacak.Tallinn turu28 Aralık ile 1 Ocak arasında 5 gün sürecek Tallinn-Riga turu, ilk gün Tallinn'e varışın ardından ikinci günün sabahında şehir turuyla başlayacak. En iyi korunmuş Orta Çağ şehirlerinden biri olarak kabul edilen şehirde yapılacak turda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan şehrin karakteristik ve masalsı özelliklerini taşıyan tarihi yapılar, Tall Herman Kulesi, Toompea Kalesi, Alexander Nevsky Katedrali, Dome Kilisesi ziyaret edilecek. Toompea Tepesi'nden şehrin en güzel manzarasını izledikten sonra St. Nicholas Kilisesi'ne geçilecek.Üçüncü gün Riga'ya transfer ile başlayacak ve yol üzerinde Estonya'nın balıkçı kasabası olan Parnu'da verilecek molanın ardından Estonya ve Letonya'nın yemyeşil ormanları içerisinde yol alınacak.1201 yılında kurulan Riga'da yapılacak şehir turunda misafirler, Old Town, St.Peter's Kilisesi, Riga Kalesi, Özgürlük Heykeli, süslü sokakları ve eşsiz mimarisini görme fırsatı yakalayacak. Dördüncü gün ise isteyen misafirler ekstra düzenlenen Sigulda ve Baltık denizi kıyısında yer alan bembeyaz kumsalları ve orman içerisinde yer alan romantik ağaç evleriyle ilgi çeken Jurmala turuna katılabilecek.Setur yurt dışı turları, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil olarak sunarak seyahatseverlere büyük avantaj sağlıyor.Kars'ta yılbaşıSetur yeni yılı yurt içinde karşılamayı tercih edenler için son dönemin en popüler rotalarından biri olan Kars'a tur düzenleyecek. 30 Aralık-1 Ocak arasında gerçekleştirilecek bu turun ilk günü, İstanbul-Kars uçuşunun ve Çıldır Gölü'ne transferin ardından buradaki öğle yemeğinden sonra misafirlere buz tutmuş Çıldır Gölü üzerinde at kızağı keyfi yaşama fırsatı sunacak ancak gölün yeterli seviyede buz tutmadığı veya buzların erimesi durumunda atlı kızak yapılamayacak.İlk günün programı otel yolunda Kars gravyeri tadımı ve alımı için verilen moladan sonra Kars şehir merkezinde alınacak akşam yemeği ile sona erecek. İkinci gün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri ziyaretiyle başlayacak.Kent Surları, Ani Katedrali, Tigran Honents Kilisesi, Türkler'in bölgeyi fethinden sonra yapılan ve Anadolu'nun ilk Camisi olan Manucehr Cami gezildikten sonra Kars şehir merkezinde öğle yemeği molası verilecek.Öğleden sonra ise Kars Müzesi, 12 Havari Kilisesi (Kümbet Cami), Namık Kemal'in dedesiyle bir süre yaşadığı ve ilk şiirlerini kaleme aldığı bilinen ev ve Kars Çayı'nın üzerine yapılmış olan Taş Köprü gezilecek. Yeni yıl ise otelde gerçekleşecek Kafkas Halk Dans Gösterisi eşliğinde yılbaşı gala programıyla karşılanacak.Üçüncü gün Kars Kalesi, Ruslar'ın bir gece baskınında 600 kişilik bir tabur asker şehit ettiği, yakın çatışmalar nedeniyle duvarlarının kanla kaplanması üzerine "Kanlı Tabya" adı verilen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ziyaretleri ve Sarıkamış Şehitleri Anıtı ile Çobandede Köprüsü gezileri yapılacak.Erzurum'a geçildiğinde ise misafirler ilk durakta meşhur Cağ Kebabı'nı tatma olanağı bulacak. Ardından Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami ziyaret edilecek. Son gün, meşhur oltu taşı ve bu taştan yapılma eserlerin satın alınabileceği Taş Han ziyaretinin ardından İstanbul uçuşu ile sona erecek.