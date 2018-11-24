Sevan Nişanyan Firarda, Nafaka Davası Çıkmazda

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:51



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:51

SİT arazisi üzerine izinsiz ev yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı 1,5 yıl hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar ederek, kayıplara karışan Yazar Sevan Nişanyan'ın boşandığı ikinci eşi Aynur Deniz'in çocukları için açtığı nafaka davası 3,5 yıldır sonuçlanmıyor. Deniz'in avukatı Emre Yılmaz son duruşmada çocuklara bir an önce nafaka bağlanmasını istedi. Ancak duruşma 5 ay sonrasına ertelendi.Yazar Sevan Nişanyan, ilk eşi Müjde Tönbekici'nin üzerine kavanozdaki dışkısını boşalttığı iddiasıyla gündeme geldi. Tönbekici'den boşanan Nişanyan, 2010 yılında kendisinden 28 yaş küçük Aynur Deniz ile evlendi. Ancak çiftin evliliği Deniz'in, Nişanyan'ın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açtığı boşanma davasıyla bitti. Deniz, 2 Kasım 2011'de ikinci çocuğuna hamileyken Nişanyan'dan anlaşmalı olarak boşandı. Aynı tarihlerde Nişanyan, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü'nde SİT alanına yasadışı inşaat yaptığı gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.'ÇOCUKLARIMA BAKAMIYORUM' DEDİ NAFAKA İSTEDİİkinci çocuğunu da dünyaya getiren Aynur Deniz, iki çocuğunu da alarak Almanya'ya yerleşti. Genç kadın, İstanbul Aile Mahkemesi'nde nafaka davası açtı. Avukatı Mustafa Emre Yılmaz aracılığıyla açtığı davada, işsiz olduğunu ve okul çağındaki 2 çocuğuna bakamadığı iddia etti. Sevan Nişanyan'ın İzmir'de bulunan evlerini kağıt üzerinde eski eşi ile Nesin Vakfı'na devrettiğini ileri sürdü. Deniz, çocukarı için ayda 4 bin TL nafaka istedi.MASRAFLARI İLK EŞİ KARŞILIYORNişanyan'ın avukatı ise verdiği cevap dilekçesinde, müvekkilinin bütün giderlerini eski eşi Müge Tönbekici'nin karşıladığını, Nişanyan Evleri'nin yarı yarıya Tönbekici ve Nesin Vakfı'na ait olduğunu, ilk eşinden olan 3 çocuğunun masraflarını da annenin sağladığını anlattı.ALMAN DEVLETİ KARŞILIYORNişanyan'ın cezaevine girdikten sonra vasisi olarak ilk eşinin atandığı kaydedilen dilekçede, Almanya'da eğitimin ücretsiz olduğu ve iki çocuğun ihtiyaçlarını Alman Devleti'nin karşıladığı, bu nedenle nafaka isteminin yerinde olmadığı iddia edildi.EN KORKTUĞUM ŞEY ÇOCUKLARIMI GÖREMEMEKNişanyan'ın evlatlarını görememekten ve ekonomik olarak destek olmamaktan üzüntü duyduğu, en büyük korkusunun da çocuklarını bir daha görememek olduğu belirtildi.'KUŞ UÇTU' DEDİ, FİRAR ETTİMahkeme tarafların ekonomik ve sosyal durumunun belirlemek ilgili yerlere yazı yazdı. Ancak taraflara ulaşılamadı. 2017 yılının Temmuz ayında ise Sevan Nişanyan cezasını çektiği Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktı. Bir daha da dönmedi. Nişanyan firar ettiğini Twitter'den "Kuş uçtu. Darısı 80 milyonun başına" yazarak, duyurdu. Nişanyan'ın kaçmasının ardından dava çıkmaza girdi. Ünlü yazardan bir daha haber alınamadı.ACİL DAVA KAPSAMINDAYDIAcil davalar kapsamında olan ve maksimum 3-4 ay içinde karara bağlanması gereken nafaka davasının 17'nci duruşması önceki gün yapıldı. Davaya eski çiftin avukatları katılırken, mahkeme tarafların sosyal ve ekonomik durumunun halen tespit edilemediğini bildirdi.AVUKAT: ARTIK KARAR VERİNAynur Deniz'in avukatı Mustafa Emre Yılmaz yargılamanın oldukça uzadığını belirterek, "Mevcut duruma göre bir karar verilmesini istiyoruz" dedi. Nişanyan'ın avukatı ise yapılan incelemede hiçbir mal varlığı veya gelire rastlanamadığını belirterek, davacı annenin yurtdışında çalıştığını, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilir konumda olduğunu ileri sürdü. Avukat, davanın reddine karar verilmesini istedi.5 AY SONRAYA ERTELENDİMahkeme, Foça Cumhuriyet Savcılığı'ndan, Nişanyan'ın cezasının infaz edilip edilmediği ile firari olup olmadığının tespiti ile ilgili bilgi ve belgelerin istenmesine karar vererek, duruşmayı 5 ay sonrasına ertelendi.