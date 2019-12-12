Sevcan'ın tek isteği rahat uyumak

İzmit'te spastik engelli olarak dünyaya gelen ve 9 yaşında skolyoz hastalığı teşhisi konulan Sevcan Kabataş (29), tedavi masraflarını karşılamak için yetkililerden yardım bekliyor. Hayatı boyunca hiç yürüyemediğini ifade eden Sevcan Kabataş, Ağrılarımdan dolayı nefes alamıyorum, su içemiyorum. Artık yürümekten vazgeçtim rahat uyuyabilmek için yetkililerden yardım istiyorum dedi.

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle'de yaşayan, doğuştan spastik engelli Sevcan Kabataş'a 9 yaşında, skolyoz teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan ve maddi yetersizliklerden dolayı sürekli tedavisi yarım bırakılan Sevcan Kabataş'ın sağlık durumu her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. 5 senedir annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını gideren Sevcan Kabataş, tedavi olabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyor.

Hayatı boyunca hiç yürüyemediğini ve durumunun sürekli kötüye gittiğini söyleyen Sevcan Kabataş, Ben geceleri uyuyamıyorum. Gece olduğu zaman ağrım daha da artıyor, artık vücudumun yamukluğundan kurtulmak istiyorum. Bazı doktorlara gittik, bana yüklü miktarda tedavi ücreti çıkardılar o yüzden tedavi olamadım. Çok üzülüyorum. Annem artık maddi ve manevi olarak beni kaldıramıyor. Beni taşımaktan bel fıtığı oldu. Ağrılarımdan dolayı nefes alamıyorum, su içemiyorum. Artık yürümekten vazgeçtim rahat uyuyabilmek için yetkililerden yardım istiyorum. Ben iyileşmeyi çok istiyorum, ben ağrısız yaşamak istiyorum. dedi.

KIZIMI BU AĞRIDAN KURTARSINLAR

Tedavi masraflarını karşılayamadıkları için Sevcan'ın tedavisinin sürekli yarım kaldığını ifade eden anne Hanife Kabataş, 'Sevcan, 7 aylık ve 900 gram dünyaya geldi. Doktorlar spastik engelli olduğunu söyledi. O günden beri gitmediğim doktor, çalmadığım kapı kalmadı. Tedavilere başladım ama önüme sürekli maddi engeller çıktı. Doktorlara götürdük, çare bulamadık. Sevcan'ın belinde ciddi düzeyde bir yamukluk var. Ben tek başıma hem maddi hem de manevi olarak başa çıkamıyorum. Tedavilerin sonu sürekli maddiyata dayanıyor. Bir doktora götürdük bizden Sevcan'ın ameliyat masrafı olarak 60 bin lira istedi, elim kolum bağlandı bir şey yapamadım. Sevcan'ın sürekli ağrısı oluyor, yetkililerden ve hayırseverlerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum. Kızımı bu ağrıdan kurtarsınlar. Ben bir anneyim, gördükçe benim canım yanıyor dayanamıyorum kızımın ağrılarına. Kendi de dayanamıyor ağrılarına. Annesi olarak bana bakım evde maaşı verdikleri için kızımın engelli maaşı kesildi. Engelli maaşı kesilmeden önce kızımı doktorlara götürebiliyordum, taksiyle bir yerlere gezmeye götürebiliyordum. Şimdi hiçbir yere götüremiyorum, elim kolum bağlandı. O da gezmek istiyor ama çaresizim maddi durumum buna yetmiyor. diye konuştum.

İÇ ORGANLARINA ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Sevcan'ın belindeki yamukluğun artmasının iç organlarına zarar verdiğini ablası Müesser Kıroğlu şöyle konuştu

'Sevcan'ın belinde ağır bir skolyoz rahatsızlığı var. Bu skolyoz ile ilgili bir sürü doktora gittik, çok kapı çaldık birçok kez önümüze ciddi tedavi masrafları çıktı. 60 bin lira kadar bir para istediler ameliyat yapmak için. Buna da bizim durumumuz gücümüz yok. Sevcan, doğuştan spastik engelliydi, belindeki skolyoz sonradan gelişti. Eğrilme ve yamulma daha sonra meydana geldi. Bu yamulma arttıkça iç organlara zarar vermeye başladığını söyledi doktorlar. Akciğerini sıkıştırıyor ve nefes alması zorlaşıyor. Biz ailesi olarak bir yere kadar yetebiliyoruz, Sevcan kardeşimin tedavisi için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sevcan bu yaşa kadar hiç yürüyemedi, bizim isteğimiz skolyozun tedavi edilmesi