Menü
Haberler ›› Magazin ››Sevcan orhan'dan jet klip - Magazin

Sevcan orhan'dan jet klip

Beş yıllık albüm orucunu geçtiğimiz yıl çıkardığı "İçimden Geldi Söyledim" ile bozan başarılı sanatçı Sevcan Orhan, albümde yer alan "Evlerinin Önü Yonca"yı Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdi.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Sevcan orhan'dan jet klip



Autoplato'da yaklaşık yirmi beş kişilik bir ekip eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte ayna karşısında hünerlerini sergileyen başarılı sanatçı, kariyerinin en hızlı çekimine imza attı. Bir saatten kısa bir sürede tamamlanan klip çekimininin ardından seti ziyaret eden basın mensuplarıyla kısa birde röportaj yapan Sevcan Orhan; "Set biz gelmeden önce platoda görevli arkadaşlar tarafından iki gün boyunca uzmanların öngördüğü şekilde dezefekte edildi. Bizde elimizden geldiğince hızlı olmaya çalıştık. Aslında çekimleri ertelemek dahil bir çok seçenek üzerinde uzun uzun düşündük ancak evine ekmek götürmek zorunda olan arkadaşlarımızıda düşünmek zorundaydık. Bu yüzden yönetmenimiz ve ben başta olmak üzere hepimiz elimizi çabuk tutmaya çalıştık. Umarım kısa zamanda bu süreçleride atlatırız." ifadelerini kullandı.





Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Sevcan Orhan, Magazin

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Magazin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Magazin
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Magazin
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Magazin
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Magazin
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Magazin
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Magazin
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Magazin
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu