Menü
Haberler ›› Güncel ››Sevcan Orhan'dan jet klip - Güncel

Sevcan Orhan'dan jet klip

Beş yıllık albüm orucunu geçtiğimiz yıl çıkardığı ''İçimden Geldi Söyledim'' ile bozan başarılı sanatçı Sevcan Orhan, albümde yer alan ''Evlerinin Önü Yonca''yı Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdi.

17.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:27
Sevcan Orhan'dan jet klip

Autoplato'da yaklaşık yirmi beş kişilik bir ekip eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte ayna karşısında hünerlerini sergileyen başarılı sanatçı, kariyerinin en hızlı çekimine imza attı. Bir saatten kısa bir sürede tamamlanan klip çekimininin ardından seti ziyaret eden basın mensuplarıyla kısa birde röportaj yapan Sevcan Orhan; ''Set biz gelmeden önce platoda görevli arkadaşlar tarafından iki gün boyunca uzmanların öngördüğü şekilde dezefekte edildi. Bizde elimizden geldiğince hızlı olmaya çalıştık. Aslında çekimleri ertelemek dahil bir çok seçenek üzerinde uzun uzun düşündük ancak evine ekmek götürmek zorunda olan arkadaşlarımızıda düşünmek zorundaydık. Bu yüzden yönetmenimiz ve ben başta olmak üzere hepimiz elimizi çabuk tutmaya çalıştık. Umarım kısa zamanda bu süreçleride atlatırız.'' ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından tüm sete özverilerinden ötürü teşekür eden başarılı sanatçı bugün tüm dijital platformlarda yayınlanacak yeni klibini hep birlikte yaşayacağımız güzel ve mutlu günlere adadığını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sevcan Orhan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti