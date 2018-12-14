Sevcan Orhan, Dilber Ay Taklidiyle İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

45.'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Törenleri'nde "En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçısı" seçilen Sevcan Orhan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında Dilber Ay taklidi yapan Orhan, herkesi kahkahaya boğdu.

DİLBER AY TAKLİDİYLE PROGRAMA DAMGA VURDU

Daha öncede katıldığı programlarda Dilber Ay'ın taklidi yapan Sevcan Orhan, usta sanatçıya olan hayranlığı bir kez daha gösterdi. Dilber Ay'ın çok para kazandığı dönemlerde babasıyla yaşadığı komik uçak anısını yaptığı taklitle anlattı.

HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU

Sevcan Orhan'ın yaptığı taklit başta programa konuk olan ve Pantene Altın Kelebek Ödül Törenleri'nde "En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülünü alan Mümin Sarıkaya'yı kahkahalara boğdu.