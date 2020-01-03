Sevcan Yaşar kimdir? Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar biyografi!

Magazin gündemini sarsan Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'la yaşadığı aşk ile konuşuldu. Yaşanan gelişme sonrası hakkında araştırmalar yapılan Sevcan Yaşar için Sevcan Yaşar kimdir, Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir ve Sevcan Yaşar biyografi gibi konular arandı. İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler…

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Sevcan Yaşar

SEVCAN YAŞAR FİLMOGRAFİ

• Kayıp Şehir

• Böyle Bitmesin - Sevda

• Aramızda Kalsın - Nehir

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

• Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

• Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

SEVCAN YAŞAR AŞK HAYATI

Yeni yıla saatler kala sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan çift, aşk mesajlarıyla ilişkilerini duyurmuş oldu. İkili, takipçilerine yeni yılda aşk, huzur ve mutluluk diledi.