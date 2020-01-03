Haberler » Gündem » Sevcan Yaşar kimdir? Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar biyografi! - Haberler

Sevcan Yaşar kimdir? Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar biyografi!

Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar magazin dünyasının yeni gündemi oldu. Sevcan Yaşar hakkında araştırmalar yapılırken Sevcan Yaşar kimdir, Sevcan Yaşar biyografi ve Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir gibi aramalar yapıldı. İşte Sevcan Yaşar'ın merak edilenler.

03.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:14 Sevcan Yaşar kimdir? Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar biyografi!

gündemini sarsan Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'la yaşadığı aşk ile konuşuldu. Yaşanan gelişme sonrası hakkında araştırmalar yapılan Sevcan Yaşar için Sevcan Yaşar kimdir, Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir ve Sevcan Yaşar biyografi gibi konular arandı. İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler…

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Sevcan Yaşar

SEVCAN YAŞAR FİLMOGRAFİ

• Kayıp Şehir

• Böyle Bitmesin - Sevda

• Aramızda Kalsın - Nehir

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

• Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

• Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

SEVCAN YAŞAR AŞK HAYATI

Yeni yıla saatler kala sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan çift, aşk mesajlarıyla ilişkilerini duyurmuş oldu. İkili, takipçilerine yeni yılda aşk, huzur ve mutluluk diledi.

Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat

Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar, Manken, Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

15:15   Tarzan Efsanesi konusu nedir ? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve Tarzan Efsanesi özeti! - Haberler
14:26   Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir? - Haberler
14:14   Sevcan Yaşar kimdir? Sermiyan Midyat'la aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar biyografi! - Haberler
12:26   Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı tatili 2020 - Haberler
12:23   Todor Nedelev kimdir? Trabzonspor'un transfer gündemindeki Todor Nedelev kimdir? - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.01.2020 15:55:58