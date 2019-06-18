Sevda Demirel'den babasını kaybeden Başak Dizer'e şaşırtan sözler: Sanki başkasının cenazesinde

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un uzun süredir kanser tedavisi gören babası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

BABALAR GÜNÜ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi.

"İNSANLAR ÇOK GARİP OLMUŞ"

Cenazede çekilen fotoğrafları gören Sevda Demirel ise Dizer hakkında şunları söyledi: "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor. Ben babam öldüğünde kendimi yerden yere atmıştım hiç bir kimse hiçbir şey umurumda bile değildi. Sadece 'baba beni bırakma' diye bağırdığımı hatırlıyorum bilmiyorum çok garip olmuş insanlar" dedi.