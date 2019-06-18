18.06.2019 15:27
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Sevda Demirel'den babasını kaybeden Başak Dizer'e şaşırtan sözler: Sanki başkasının cenazesinde

Şarkıcı Sevda Demirel, Babalar Günü'nde babasını son yolculuğuna uğurlayan Başak Dizer Tatlıtuğ, hakkında söyledikleriyle pes dedirtti.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un uzun süredir kanser tedavisi gören babası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

BABALAR GÜNÜ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi.

"İNSANLAR ÇOK GARİP OLMUŞ"

Cenazede çekilen fotoğrafları gören Sevda Demirel ise Dizer hakkında şunları söyledi: "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor. Ben babam öldüğünde kendimi yerden yere atmıştım hiç bir kimse hiçbir şey umurumda bile değildi. Sadece 'baba beni bırakma' diye bağırdığımı hatırlıyorum bilmiyorum çok garip olmuş insanlar" dedi.

Sevda Demirel'den babasını kaybeden Başak Dizer'e şaşırtan sözler: Sanki başkasının cenazesinde

Kıvanç Tatlıtuğun eşi Başak Dizerin babası, Bursada toprağa verildi

Kıvanç Tatlıtuğun eşi Başak Dizer, babasını kaybetti

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YORUMLAR (4)
FANİ:Cenazede kendini yerden yere atmak cok gunahtir.Sabirlı ve metanetli olmak uzulmedigi anlamina gelmez.Dogru olan Basak hanimin davranışı.
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YANİ YANİ:her insanın acıya verdiği tepki farklıdır. aşırı tepki de bir yerden sonra şov bence. seninki de şov olmuş Sevdacığım be
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ADINIZI YAZIN:keşke süphanekeyi bilen bir evlat bıraksaydı. Fatiha daha iyi olurdu. O başındaki ne yaa takma daha iyi
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ADNAN:GÜNDEM OLMAK İSTİYOR. BUNU DA KIVANCIN ÜSTÜNDEN SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR
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