Haberler » Magazin » Sevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi - Magazin

Sevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi

Yeğeni eşcinsel evlilik yaptığı için tepki gösteren şarkıcı Sevda Demirel, katıldığı moda programlarında adını duyurduktan sonra ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile el ele görüntülendi.

06.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12

Yıllardır hayatında biri olmayan şarkıcı Sevda Demirel, gönlünü İŞte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.

EŞCİNSEL EVLİLİĞE ÖFKE KUSMUŞTU, BENZERİNİ KENDİ YAPTI

Abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel eşcinsel bir evlilik yaptığı için "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı. Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım. Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil" diyerke öfke kusan Demirel, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob objektiflerine yakalandılar. Flashların patlamasıyla kısa bir panik yaşayan sürpriz ikili sonrasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çift, ilişkileriyle ilgili sorular için "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" dedi.

ADINI DORUK OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren ve sakal eklettiren Neslihan Doğrusöz, profesyonel sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Neslihan Doğrusöz'ün ne zaman ayrıldığı ise bilinmiyor. Öte yandan cinsiyet değiştirmesiyle gündeme gelen Doğrusöz, Neslihan olan adını Doruk olarak değiştirmişti.

İşte sürpriz ikilinin ilk görüntüleri...

Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

Sevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi

neslihan doğrusöz, sevda demirel, Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI (1)
NE DEDİN SEN: REKLAM REKLAM REKLAM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:47   Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı - Magazin
13:41   Fenomenlere ateş püskürdü - Magazin
13:41   Geçtiğimiz ay taburcu olan Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu - Magazin
13:18   Tuğba Ekinci "Bunlar kışın lazım" deyip bikinili pozunu paylaştı - Magazin
13:02   Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü - Magazin
11:45   Sevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi - Magazin
11:17   Şeyma Subaşı, kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya sert çıktı: Beni erkekler takip etmesin - Magazin
10:02   Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti - Magazin
6.01.2020 13:59:34