Sevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi

Yıllardır hayatında biri olmayan şarkıcı Sevda Demirel, gönlünü İŞte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.

EŞCİNSEL EVLİLİĞE ÖFKE KUSMUŞTU, BENZERİNİ KENDİ YAPTI

Abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel eşcinsel bir evlilik yaptığı için "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı. Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım. Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil" diyerke öfke kusan Demirel, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandılar. Flashların patlamasıyla kısa bir panik yaşayan sürpriz ikili sonrasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çift, ilişkileriyle ilgili sorular için "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" dedi.

ADINI DORUK OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren ve sakal eklettiren Neslihan Doğrusöz, profesyonel sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Neslihan Doğrusöz'ün ne zaman ayrıldığı ise bilinmiyor. Öte yandan cinsiyet değiştirmesiyle gündeme gelen Doğrusöz, Neslihan olan adını Doruk olarak değiştirmişti.

İşte sürpriz ikilinin ilk görüntüleri...