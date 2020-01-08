Sevda Demirel'in annesi, kızının Neslihan Doğrusöz ile olan ilişkisini öğrenince hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Sevda Demirel, katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı. Demirel'in annesi ise kızının yaşadığı ilişkiyi öğrenince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

"İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek "Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim" dedi.

"HALKIMIZ SEVDİĞİNE İNANIRSA ARKA ÇIKAR"

İlişkisinden bahseden Sevda Demirel, "Tepki almaktan korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ne münasebet' Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, keza Bülent Hanım (Bülent Ersoy) 3 kez ve sende Sisiciğim 2 kez resmiyette gerekli prosedürleri tamamlamış ve kanuni olarak buna hak kazanmış ve daha niceleri on binler izdivaç yapma hakkına sahip bir ülke Türkiye'm. Ve Avrupa'dan bu konularda çok daha musammalı ve kucaklayıcıdır bizim toprağımızın vatandaşları. Eğer gerçekten sevdiğine inanır dejenere hareketlerde bulunulmazsanız halkımız yüreğinle arka çıkar."

"EVLİLİK KARARI ALMAMIZA ŞOK OLUNMASINA ŞAŞIRDIK"

"Ben de Doruk da insanlara cinsel obje gibi bakarak birlikte olacak şahsiyetler değiliz. Biz öncelikle iki iyi dost, ev ve hayat ve de en önemlisi hayat arkadaşıyız. Bizi bu saatten sonra eğlenceli aşklar değil evlenilecek yaşlanılacak nefesler gerek. Beden ruhun askısıdır. Biz de bu askıyı yaşam gardırobumuzun en müstesna dolabında muhafaza etmeye ant içtik. Aynı Mevlana ile Şems gibi . Zaman her şeyin ilacıdır. Evlilik kararımıza bazı kişilerin şok olmalarına şaşırdık. Aşk bedende değil ruhun fonksiyonel halidir."

"O BENİM ŞEMS'İN BEN DE ONU MEVLANASI"

Yeni ilişkisinden bahseden Neslihan Doğrusöz yani yeni adıyla Doruk Doğrusöz ise "Benim Sevda'ya sevdalanma sebebim insan, hayvan, çiçek ayırt etmeksizin düşmanını bile seven farklı bir yapısı olan biri. O benim Şems'im ben de onun Mevlanası. Aşk'ın en güzeli beklentisiz olanıdır. Biz magna gibi bir düşsel bağımız var. Aşk dediğin şey seksten ibaret değildir. Öyle olsa genelev tapınak olurdu" dedi.

"YUVA KURMAK İSTİYORUZ"

Nişantaşı'nda el ele görüntülendikleri için ilişkileri ortaya çıkan çiftten Demirel, yaptıkları ilk açıklamada "Türk halkının ne gördüğü umurumda değil. Bugüne kadar Türk halkı birçok şeyi tolere etti. Selin Ciğerci de evlendi, biz yuva kurmak istiyoruz" demişti.

YATAKTA ÇEKİLEN VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

İlişkisi ortaya çıktıktan sonra gizli yaşamayan Doruk Doğrusöz, dün sevgilisiyle yatakta çekilen bir videosunu "Ooo bebeğim" notuyla paylaşmıştı.