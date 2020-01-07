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Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı

Sevda Demirel'in şimdilerde aşk yaşadığı Neslihan Doğrusöz'ün bir önceki sevgilisi Büşra Eyen'e attığı yorumlar ortaya çıktı. Demirel, yorumlarda o zamanlar Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Eyen'e güzel dileklerde bulunmuş.

07.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:23 Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı sevda Demirel ile ameliyatsız cinsiyet değiştiren DJ Neslihan Doğrusöz aşk yaşamaya başladı. Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün bir önceki ilişkisi için yaptığı güzel yorumlar ise aylar sonra ortaya çıkarak sosyal medyayı salladı.

SEVDA, NESLİHAN İLE BÜŞRA'NIN AŞKINA DESTEK OLMUŞTU

Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşamış ve bu zorlu süreçte kendisine çok büyük destek olduğunu söylemişti. İkilinin ilişkilerine destek veren isimlerin başında ise şarkıcı Sevda Demirel geliyordu. Hatta Demirel, Neslihan ve Büşra'nın ilişkisine destek olduğunu göstermek için "Güzel Büşra'm hep mutlu olun" yorumunu yapmıştı.

NESLİHAN'A ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ

Sevda Demirel, cinsiyet değiştirme sürecinde yeni tarzına hayran kaldığı Neslihan Doğrusöz için de "Bu kadar da ayıp oluyor diğer erkeklere. Şimdi onlar full bunalıma girecek maşallah" demişti. Neslihan Doğrusöz ise Sevda Demirel'e "Siz güzel bakıyorsunuz, çok teşekkür ederim" cevabını vermişti.

BÜŞRA VE NESLİHAN'I AYIRDI MI?

Yaşanan bu olayların ardından sebebi bilinmeyen bir şekilde Neslihan Doğrusöz ile Büşra Eyen yollarını ayırdı. Çiftin ayrılığının ardından Doğrusöz ile Sevda Demirel aşk yaşamaya başladı. Çiftin, aylar önce birbirine yaptığı yorumları hatırlayanlar ise Demirel'in Doğrusöz'ü Büşra'dan ayırdığını iddia etti.

Büşra Eyen ve Neslihan Doğrusöz

"KAFANIZA GÖRE TAKILIN"

Dün Doğrusöz ile el ele çekilen fotoğrafları basına sızan Sevda Demirel, Büşra Eyen'e mesaj atarak yeni ilişkisinden bahsetti. Olay karşısında şaşkınlık yaşayan Büşra Eyen ise "Mutluluklar, kafanıza göre takılın" yorumunu yaptı.


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