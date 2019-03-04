Sevda Demirel, Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Destek Oldu

Oyunculuğu bırakarak Brezilya'da bir çiftliğe yerleşen oyuncu Mehmet Akif Alakurt, önceki gün Instagram hesabından paylaşım yaparak "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir." dedi.

Model Sevda Demirel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olarak Alakurt'un tepki çeken sözlerine destek çıktı.

"MEHMET ALAKURT HAKLI VE DOĞRU SÖYLÜYOR"

Sevda Demirel, Mehmet Akif Alakurt'un tepki çeken Türk Kadını paylaşımı hakkında "Türk kadınları bu yanlışları yapıyor, ben de zamanında yaptım ve terk edildim. Mehmet Akif Alakurt haklı ve doğru söylüyor." açıklamalarında bulundu.

"TÜRK KADINI ÇIKARLARINI ELDE EDENE KADAR MÜKEMMELİ OYNAR"

Mehmet Akif Alakurt, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." dedi.

BUNALIMDA MI?

2001'de Best Model seçilen Mehmet Akif Alakurt hemen sonrasında oyunculuğa geçiş yapmış, 'Sıla' ve 'Adanalı' dizileriyle şöhret olmuştu. 2013'teki 'Fatih' ve 2014'teki 'Emanet' dizileriyle aradığını bulamayınca sektöre küsmüştü. 2016'da mesleği bırakıp Brezilya'da bir çiftliğe yerleşti. Bu sırada 22 yaşındaki Nurseli Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin fırtınalı ilişkisi bir süre önce bitti. Son bir yılda saçları dökülen, sakal bırakan, kilo alan Alakurt'un bunalımda olduğu iddia edildi.