Sevda Demirel, Yıllar Önce Tokat Attığı Hande Ataizi'ye Klibinde Oynamayı Teklif Etti

Uzun süre ortalarda görünmeyen eski model Sevda Demirel, "Sevda Tokadı" şarkısıyla sessizliğini bozuyor.

Bundan 20 yıl önce konuk olduğu bir programda Hande Ataizi'yle tartışan ve ona canlı yayında tokat atarak magazin tarihine geçen Sevda Demirel, attığı adım ve sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla tartışılan bir harekete imza attı.

"NE İSTENİYORSA ONU VERİYORUM"

"Sevda Tokadı" adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Demirel, sosyal medya hesabından, ''Evet Sevda Tokat'ı biraz sansasyonel bir şarkı ismi olabilir ama ben başka neyle anılıyorum ki ne isteniyorsa onu veriyorum. Ayrıca bana bu kadar ağır konuşmanın bedeli bunlar!! Beni eleştirenler benim yerimde olsaydı benden hiç farklı davranmazdı. Ha bu arada şarkıya bayılacaksınız'' notunu paylaştı.

"KLİBİMDE OYNAMALISIN BENCE"

Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu ve sonrasında Hande Ataizi'ne "Zaman değişti eski hırslarımız kalmadı bence klibimde oynamalısın sevda tokatı güzel bir şarkı" notuyla teklifte bulundu.