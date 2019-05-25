25.05.2019 14:24
»»

Sevda Demirel, Yıllar Önce Tokat Attığı Hande Ataizi'ye Klibinde Oynamayı Teklif Etti

Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul eden Sevda Demirel, "Sevda Tokadı" adını verdiği şarkısı için Hande Ataizi'ye klipte oynama teklifinde bulundu.

Uzun süre ortalarda görünmeyen eski model Sevda Demirel, "Sevda Tokadı" şarkısıyla sessizliğini bozuyor.

Bundan 20 yıl önce konuk olduğu bir programda Hande Ataizi'yle tartışan ve ona canlı yayında tokat atarak magazin tarihine geçen Sevda Demirel, attığı adım ve sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla tartışılan bir harekete imza attı.

"NE İSTENİYORSA ONU VERİYORUM"

"Sevda Tokadı" adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Demirel, sosyal medya hesabından, ''Evet Sevda Tokat'ı biraz sansasyonel bir şarkı ismi olabilir ama ben başka neyle anılıyorum ki ne isteniyorsa onu veriyorum. Ayrıca bana bu kadar ağır konuşmanın bedeli bunlar!! Beni eleştirenler benim yerimde olsaydı benden hiç farklı davranmazdı. Ha bu arada şarkıya bayılacaksınız'' notunu paylaştı.

"KLİBİMDE OYNAMALISIN BENCE"

Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu ve sonrasında Hande Ataizi'ne "Zaman değişti eski hırslarımız kalmadı bence klibimde oynamalısın sevda tokatı güzel bir şarkı" notuyla teklifte bulundu.

Sevda Demirel, Yıllar Önce Tokat Attığı Hande Ataizi'ye Klibinde Oynamayı Teklif Etti Tokat, Hande Ataizi, sevda demirel, Magazin


YORUMLAR (15)
ESRA: Manası çok derin. . . :D
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ESRA: Ne dedin sen ne dedin, bir daha söyle duyamadım. :D
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HANDE ATAİZİ: Klipte de ben seni tokatlayıp 250 binde keş para vereceksen olur şekerim. .
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın