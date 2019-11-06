Sevda ile Altan'ın hain planı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 146'ncı bölümüyle ekrana geldi. Dizide Sevda ile Altan'ın planı izleyicileri ekrana kilitledi.

HIZIR ALİ'NİN KAFASINA SİLAH DAYADI

EDHO'da son bölüme Hızır'dan hamile olduğunu söyleyen Sevda'nın Altan ile yaptığı plan damga vurdu. Sevda, Altan'a Hızır'ı yok etmesi için 50 milyon dolar verdi. Boran ve Behzat'a işkence yapan Altan, Hızır'ın oğlu Hızır Ali'ye alarak kafasına silah dayadı. Altan Hızır'a oğlunun kafasına silah dayanmış görüntülerini izletti. Dizide Hızır Ali'nin başına ne geleceği ise henüz bilinmiyor.

"HIZIR BENİ EN ALÇAKÇA ŞEKİLDE ALDATTI"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Altan ile buluşan Sevda, Hızır'ı yok etme planını açıkladı. Sevda, "Hızır'ı affetmemeniz için sizinle buluşmak istedim. Hızır beni en alçakça şekilde aldattı. Hızır ailemi yok etmek için beni kullandı. Ben evlilik hayalleri yaparken, Hızır'ın planı başkaymış. Hızır'ı yapayalnız bırakın. Etrafındaki herkesi içeri almanızı istiyorum. Kuzenimi öldüren Behzat ve Boran'ı, masadaki herkesi" dedi. Altan ise bu dediklerini yapmak için bir sebep olması gerektiğini söyledi. Sevda ise Altan'a 50 milyon dolar verdi.

BORAN VE BEHZAT'A İŞKENCE YAPTI

Altan ise aldığı paranın ardından harekete geçerek Boran ve Behzat'ı yakaladı, işkence yaptı. EDHO finalinde ise Hızır'la buluşan Altan, oğlu Hızır Ali'nin kafasına silah dayanmış görüntülerini izlettirdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden haberin doğruluğuna inanmaz.

Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır. Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.