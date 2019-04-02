Sevde Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR DİCLE belediye başkan adayı olan Sevde Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR DİCLE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sevde Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR DİCLE adayı Sevde Kılıç kimdir? BTP DİYARBAKIR DİCLE adayı Sevde Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Sevde Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR DİCLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Sevde Kılıç DİCLE ilçesinde % 0,52 oranında oy almıştır. DİCLE ilçesinde % 0,52 oranında oy olan Sevde Kılıç adlı BTP adayı toplamda 91 adet oy sayısına ulaştı.

Sevde Kılıç Kimdir?

Sevde Kılıç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR DİCLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.