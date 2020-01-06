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Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti

Samsun'da sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" dediği iddia edilen genç, girdiği bunalım sonucu intihar etti.

06.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:55 Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
'da sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" dediği iddia edilen genç, girdiği bunalım sonucu intihar etti.

Olay, ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diye tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu dere kenarında otomatik av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti. Annesi tarafından dere kenarında ölü bulunan gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen gencin yakınları, sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" diyerek S.Ö'yü tehdit ettiğini ileri sürdüler. - SAMSUN

Ayvacık, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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