Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sevdiği kızın evlenecek olmasına dayanamayan genç, kendini asarak intihar etti.



Olay, Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, sevdiği kızın yarın nikahlanacağını öğrendi. Sevdiğinin evlenecek olmasına dayanamayan Yılmaz, evlerinin bahçesindeki çadırda kendini iple asarak intihar etti. Yakınları tarafından çadırda asılı halde bulunan Yılmaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi merkezine kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP