Sevdim Seni Bir Kere dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

Sevdim Seni Bir Kere adlı günlük dizi, Star TV'de dün başladı. Dizi her gün saat 17.00'da ekrana gelecek. Dizi; Aslım ve Ozan gibi zıt karakterlerin arasında yaşanan aşkı ve 4 arkadaşın çevresinde gelişen olayları konu alıyor. Bu genç oyunculara, dizide tecrübeli oyuncular da eşlik ediyor. Sevdim Seni Bir Kere dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile detaylar haberimizde.

Sevdim Seni Bir Kere ilk bölüm izle

SEVDİM SENİ BİR KERE OYUNCULARI

Hafta içi her gün ekrana gelecek dizinin başrollerinde; Rızacan Durmuş Serkan PolatYağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Volkan Murat Benli, Didem Aygün, İrfan Kılınç, Nur Yazar, Nevzat Can Rüzgar, Şifanur Gül, Berk Bakioğlu, Sevgi Temel, Yağmur Ilgım Öztekin, Tuana Tuzman, Zeynep Şirin Giobbi, Zafer Güllü, Önder Atakanlı, Pervin Balcı gibi isimler yer alıyor.

SEVDİM SENİ BİR KERE KONUSU

İzmir'den Ankara'ya üniversite okumaya gelen Aslım, daha ilk günden Ozan ile takışır. Ozan, asi ve öfkeli bir gençtir. Tecrübesiz ama inatçı Aslım ile aşkları ise bir o kadar fırtınalı ve tutkulu olur.

Gençlerimiz sadece aşkları ile sınanmaz. Onların karşılaşması aileler arasında yıllar önce kapatılan defterleri de açar.

Hırs, kibir, fedakarlık, sosyo ekonomik farklar, yalanlar ve geçmişten gelen sırlar hem iki gencin hem de ailelerin hayatlarını alt üst edecek, küllenen, üstü kapanan gerçekler birer birer ortaya çıkacak ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ankara'da özel bir üniversitenin Hukuk bölümünü burslu kazanan Aslım, babasının karşı çıkmasına rağmen okul kaydını yaptırmak için Ankara'ya gider. Tam kaydını yaptıracağı sırada okul sahibi Jülide ve Mümtaz'ın oğlu Ozan ile yolları kesişir. Aynı zamanda Aslım'ın annesi Hediye Aslım'la ilgili taşıdığı büyük sırrı Nuran ile paylaşır.

Bu karşılaşmanın sonunda Aslım'ın, Ozan'ın ve onlara bağlı olarak herkesin hayatı değişmeye başlar.