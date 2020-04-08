Sevenlerini korkutan Kıvanç Tatlıtuğ'dan haber var

Hürriyet 'ten Deniz Boy'un haberine göre; Virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan ünlü oyuncu, gördüğü tedavinin ardından pazartesi gecesi hastaneden ayrıldı.& ;

HASTANEDEN GECE YARISI ÇIKTI

Gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden gece saat 03.00'te çıkış yapan Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evinde dinlenmeye çekildi. Oyuncu, salgından korunmak amacıyla evinde karantina altında kalmaya devam edecek.& ;

ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜNLER TÜKETECEK

Hastane sürecinde yanından hiç ayrılmayan eşi Başak Tatlıtuğ da organik ve doğal ürünlerle hazırlayacağı yemeklerle tedavisine destek olacak.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin