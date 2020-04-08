Sevenlerini korkutan Kıvanç Tatlıtuğ'dan haber var
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle geçen hafta yattığı hastaneden taburcu oldu.
08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Hürriyet 'ten Deniz Boy'un haberine göre; Virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan ünlü oyuncu, gördüğü tedavinin ardından pazartesi gecesi hastaneden ayrıldı.& ;
HASTANEDEN GECE YARISI ÇIKTI
Gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden gece saat 03.00'te çıkış yapan Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evinde dinlenmeye çekildi. Oyuncu, salgından korunmak amacıyla evinde karantina altında kalmaya devam edecek.& ;
ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜNLER TÜKETECEK
Hastane sürecinde yanından hiç ayrılmayan eşi Başak Tatlıtuğ da organik ve doğal ürünlerle hazırlayacağı yemeklerle tedavisine destek olacak.& ;& ;
Kaynak: Snob Magazin