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Sevenlerini korkutan Kıvanç Tatlıtuğ'dan haber var

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle geçen hafta yattığı hastaneden taburcu oldu.

08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Sevenlerini korkutan Kıvanç Tatlıtuğ'dan haber var

Hürriyet 'ten Deniz Boy'un haberine göre; Virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan ünlü oyuncu, gördüğü tedavinin ardından pazartesi gecesi hastaneden ayrıldı.& ;

HASTANEDEN GECE YARISI ÇIKTI

Gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden gece saat 03.00'te çıkış yapan Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evinde dinlenmeye çekildi. Oyuncu, salgından korunmak amacıyla evinde karantina altında kalmaya devam edecek.& ;

ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜNLER TÜKETECEK

Hastane sürecinde yanından hiç ayrılmayan eşi Başak Tatlıtuğ da organik ve doğal ürünlerle hazırlayacağı yemeklerle tedavisine destek olacak.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Hürriyet, Magazin
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