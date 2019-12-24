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Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı, son anda yakalandı

Güney Afrika'da bir süpermarkette yaptığı alışveriş sonrası kasada ödeme yapan kadının torunu yanından kaçırıldı.

24.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:03 Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı, son anda yakalandı

Güney Afrika'da bir süpermarkette yaptığı alışveriş sonrası kasada ödeme yapan kadının torunu yanından kaçırıldı. Saniyeler sonra durumu fark eden yaşlı kadın, adamı son anda yakaladı ve çocuğu aldı.

Olay sahil kenti Umhlanga'da bir süpermarkette meydan geldi. 2 yaşındaki torununu alışveriş sepetine bindirerek alışveriş yapan kadın ödeme için kasaya yöneldi. Bu sırada çocuğun yanına gelen takım elbiseli ve sonrasında aynı binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen bir adam çocuğu sevmeye başladı. 57 yaşındaki büyükannenin kasa görevlisi ile konuşmasını fırsat bilen adam çocuğu aldı ve çıkışa yöneldi. Saniyeler sonra arkasını dönen kadın çocuğu göremeyince çığlıklar atarak çıkışa doğru koştu. Yaşlı kadın, çocuğu kaçıran adamı bir başka dükkana girerken yakaladı ve çocuğu aldı. Yetkililer adamın gözaltına alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-büyükannenin kasiyerle konuştuğu anlar

-güvenlik görevlisinin çocuğu sepetten aldığı anlar

-büyükannenin çocuğu bulamayınca çıldırdığı anlar

-çocuğu kurtarıp gelen büyükannenin anları



Güney Afrika, Güncel

Kaynak: DHA

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