'Severek Öğreniyorum' projesi ile göçmen öğrencilerin uyum sorunu kalmayacak

27 Kasım 2018 Salı 14:07



27 Kasım 2018 Salı 14:07

'Severek Öğreniyorum' projesi ile göçmen öğrencilerin uyum sorunu kalmayacakYOZGAT - Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve eğitimleri kesintiye uğrayan göçmen ailelerin çocukları, Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Severek Öğreniyorum' projesi ile Türkçe'yi öğreniyorlar. Türkçe öğrenen göçmenler hem okula uyum sağlıyorlar hem de yarım bıraktıkları eğitime daha sağlıklı devam ediyorlar. Yozgat'ta Afgan, Suriye ve Iraklı mülteci öğrencilerin, yarım kalan eğitimlerini daha sağlıklı ve daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için hazırlanan 'Severek Öğreniyorum' projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında eğitimini tamamlamak isteyen mülteci çocukların okula uyum sorunu gidermek, Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenerek anlama ve konuşma kapasitelerini artırmak amacıyla Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Severek Öğreniyorum' projesi kapsamında düzenlenen kurstan ilk etapta 25 öğrenci faydalanacak. 7 ay boyunca devam edecek eğitimlerde okuma ve yazma becerilerini geliştiren öğrenciler, Türkiye'de alacakları eğitim öğretim yaşamlarında zorluk yaşamayacak.Yozgat Serpil Akdağ Anadolu Lisesi'nde uygulamaya geçen proje süresince mülteci öğrenciler, Türkçe Öğretimi, Türk Halk Oyunları, Türk Kültürünün Kaynakları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kültürel Bilinç ve İfade ile Diksiyon dersi alacak.Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Göç İdaresi İl Müdürü Muhammet Sait Özel, "İlimiz Yozgat merkezde yaşayan Afgan, Suriye ve ırak uyruklu düzensiz Göçmen ailelerin çocuklarını şehrimizde misafir ederken aynı zamanda uyum eğitimlerine katkı sunmak amacıyla Yozgat Valiliği olarak bir proje hazırladık. Ülkelerinde yarım bırakmış oldukları eğitimleri Türkiye'de devam ettirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında, göçmen ailelerin çocukları eğitimlerini tamamlamak istiyorlardı. Ama çocuklarımız okula başladıklarında Türkçe bilmedikleri için sınıfta sağır, dilsiz birer öğrenci pozisyonundaydı ve birkaç ay sonucunda okullardan ayrılıyorlardı. Bu durumun farkına vararak bir sosyal sorumluluk anlamında proje hazırladık ve Suriyeli, Iraklı çocuklarımıza bu proje ile 7 ay boyunca Türkçe anlama, kavrama, dil becerilerini geliştirme bunun yanında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, diksiyon dersleri, halk oyunları, sinema, yüzme gibi aktiviteler düzenleyeceğiz. Amacımız inşallah Türkiye'de kaldıkları süre boyunca eğitimli, kaliteli bir şekilde onları yetiştirmek ve ülkelerine Türkiye'yi seven bir nesil olarak onları yolculamak genel gayemizdir" dedi.Severek Öğreniyorum Projesi'nin Türkiye'de şu an ilk kez uygulandığını hatırlatan Özel, "İlk defa Türkiye'de rol model olacak bir proje olarak gerçekleştirdik. Eğer pilot uygulama başarılı olursa Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak protokolle Türkiye geneline yayılacaktır. Projemize ilk etapta 25 öğrencimizi dahil ettik. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle öğretmenlerimizle projemizi 7 ay boyunca sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.Göçmen çocuklara Türkçe dersi veren Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Rüveyda Yozgat ise "Göçmen ailelerimizin çocuklarına Türkçe öğretmek için bir araya geldik. Onlarla çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. 25 tane öğrencim var, hepsi farklı ülkelerden geldiler burada bir bütünlük sağladık. Türkçeyi çok güzel öğreniyorlar" ifadelerine değindi.Göçmen öğrenciler ise Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek Türkçe öğrenmenin kolay olduğunu ve burada başarılı bir öğrenci olmak istediklerini söyledi.