Sevgi Anaokuluna Teşekkür Plaketi

Adıyaman Sevgi Anaokulunun 'Her sınıfın bir yetim kardeşi var" projesi nedeniyle Okul Müdürü Cemal Önder'e teşekkür plaketi verildi.'Her sınıfın bir yetim kardeşi var' Projesi kapsamında Kahtalı gazeteci rahmetli Baki Serhat Kamış'ın ailesine her ay düzenli yardım yaptıkları için yardımda bulunuluyor. Sevgi Anaokulu tarafından her ay düzenli yapılan yardımlar nedeniyle Baki Serhat kamış'ın Abisi Mustafa Kamış, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş ve Adıyaman İHH Başkanı Mahmut İzci Okul Müdürü Cemal Önder'i ziyaret ederek, duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.Cemal Önder, "Kendisi bir yetim olarak dünyaya gelen ve henüz altı yaşındayken annesini de kaybederek bir de öksüz kalmış olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), kimsesizlerin ve yetimlerin korunması, onların haklarına sahip çıkılması hususuna büyük bir önem vermiştir. Yetimlere sahip çıkmak, onlara en güzel şekilde bakmak, mü'minler için önemli bir sorumluluktur. Biz öğrencisi velisi, öğretmeni, çalışanlarıyla büyük bir aileyiz Biz Sevgi Anaokulu ailesiyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN