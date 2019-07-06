06.07.2019 16:46
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Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde uçurtmalar havalandı

Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen festival kapsamında tandem uçuşu ve uçurtma şenliği etkinlikleri düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen festival kapsamında tandem uçuşu ve uçurtma şenliği etkinlikleri düzenlendi.

21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Kültür Sanat Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilüi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun da katkılarıyla festivalde bu yıl ilk kez yamaç paraşütü tandem uçuşu gerçekleştirildi. Radar Tepe'de eşsiz manzara eşliğinde gökyüzü semaları renklendi.

Şenlikler kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği, çocuklar için festivalin en eğlenceli kısımlarından biri oldu.

Uluslararası halk danslarının eşliğinde renk renk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Minikler uçurtma şenliğindi doyasıya eğlendi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel

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