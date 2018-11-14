Sevgi çiçeği tohumları Gölbaşı'nda toprakla buluştu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:00



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:00

Sevgi çiçeği tohumları Gölbaşı'nda toprakla buluştuANKARA - Dünya Endemik bitki listesinde var olan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel bir alanda koruma altına alınan sevgi çiçeği tohumlarını bu kez Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ve zihinsel engelli öğrenciler toprakla buluşturdu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden Koruma ve İzleme Daire Başkanı Ali Özkır, Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri de engelli öğrencilere refakat etmek için hazır bulundularZİÇEV öğrencileri ile birlikte sevgi çiçeği tohumunu eken Başkan Duruay aynı zamanda onlarla birlikte can suyunu vererek toprak gübresini attı.Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay konuşmasında şunları kaydetti: "Burada sevgi çiçeğimizi toprakla buluşturduk. Bu alanı daha önce oluşturmuştuk. 3 senedir bu etkinliği yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Sevgi Çiçeği endemik bir bitkidir ve Gölbaşı'na özgü bir bitkidir. Yok, olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Burası da bizim 3 dönümlük rezerve alanımız. Biz burada rezerve yaptığımız tohumlarla birlikte Gölbaşı'nda birçok parkımız da Sevgi Çiçekleri ile donatılacak. Biz bu çiçeğe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bugünde çok güzel bir etkinlik oldu. ZİÇEV'e, Havı Bayram Üniversitesi'ne ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hem genç kardeşlerimize bir aktivite oldu hem de onlarla güzel bir program yapmış olduk. Aynı zamanda sevgi çiçeğimizi sanatla da buluşturuyoruz. Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz projede sanat sokağımızı yapacağız ve artık Sevgi Çiçeğimizi nakış nakış işleyerek bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız ."Duruay, sevgi çiçeğinin coğrafi işaretini belirlemek için müracaat yaptıklarını ve 2 ay içerisinde sevgi çiçeğinin tescilleneceğini belirtti.Tabiat Varlıklarını Koruma ve Geliştirme Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş ise şöyle konuştu: "Sevgi Çiçeği Endemik bir bitkidir ve nesli yok olma ile karşı karşıyaydı. Burası için ilk önce biz 5 dönümlük bir alanda tohum yetiştirdik. Daha sonra da alanı genişleterek bu sene 10 dönümlük bir alanda tohum yetiştirdik. Git gide de artıracağız ve inşallah Gölbaşı'nın sembolü her bahçede yetişen bir bitki haline getireceğiz."ZİÇEV Öğrencilerinden Emre Özgenç ise, "Doğaya sigara atmasınlar. Temizlik katınız" diyerek duygularını anlattı. Bir diğer öğrenci Niyazi Pektaş ise "Gölbaşı Belediyesi'ne çiçekleri suladığı için teşekkür ederim. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile tanışmaktan onur duyuyorum. Saygı ve sevgi ile teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Program sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ZİÇEV öğrencilerine ve program katılımcılarına fidan takdim etti.