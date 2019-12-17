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Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar

Vanlı iş insanlarından oluşan 'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu', Van ve Hakkari'de bin öğrenciye bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu.

17.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:03Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar
Vanlı iş insanlarından oluşan 'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu', Van ve 'de bin öğrenciye bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu.

Vanlı İş İnsanı Sevgi Başıbüyük tarafından oluşturulan ve Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine el uzatan 'Sevginin Melekleri Dostluk Grubu', Van ve Hakkari'de bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulundu. 'da ikamet eden ve çoğunluğu Vanlı iş insanlarından oluşan Sevginin Melekleri Dostluk Grubu, her sene olduğu gibi bu senede yardıma muhtaç öğrencileri unutmadı. İlk olarak Hakkari Geçitli köyündeki öğrencileri ziyaret eden grup üyeleri, burada 360 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Ardından Van Bostaniçi Turgut Reis İlkokulunu ziyaret eden iş insanları, öğrenciler için getirdikleri hediyeleri dağıttılar. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı yardım kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Sevginin Melekleri Dostluk Grubu kurucusu Sevgi Başıbüyük, "İstanbul ağırlıklı topladığımız hediyeleri çocuklarımız ile buluşturduk. Bizim yolumuz çok uzun. Gördüklerimiz ve yaşadıklarımız karşısında, Allah ömür verdiği sürece o ıslak ayakları ısıtmak bizlerin borcu. Bizler nisan yağmurları olduk, onlar ise mayıs çiçekleri. Ben bu anlamda destek olan bütün dostlara teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul'daki Vanlı iş insanlarının gönderdiği yardımları il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü himayesinde Van ve Hakkari'de maddi durumu düşük öğrencilere dağıttıklarını belirten Başıbüyük, "Tüm Vanlı iş insanlarını, Van ve bölgeye sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, destek olmalıdır. Birlik ve beraberlik bunu gerektirir. Mükemmel gülüşü ve mutluluğu her şeye değer olan yarınlarımıza, yardımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - VAN

İstanbul, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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