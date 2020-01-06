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"Sevgi Evi" çocukları Çeşme'yi gezdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan "Güzel İnsanlar Grubu" üyesi kadınlar, İzmir'deki Sevgi Evinde yaşayan 30 çocuğu konuk etti.

06.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:44
'in ilçesinde bulunan "Güzel İnsanlar Grubu" üyesi kadınlar, İzmir'deki Sevgi Evinde yaşayan 30 çocuğu konuk etti.

İzmir'deki Sevgi Evinde yaşayan 30 çocuk, Çeşme ilçesini gezdi. Bir restoranda ağırlanan çocuklara, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocuklar kahvaltının ardından, Fener Burnu, Çeşme merkez ve 'yı gezdi. Sevgi evi çocukları, daha sonra Çeşme'den ayrıldı.

Organizasyonu gerçekleştiren Güzel İnsanlar Grubunun kurucusu Meryem Karaca, daha önce 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinin Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuk hastaları ziyaret ettiklerini ve ihtiyacı olan herkese yardım eden gönüllü annelerden oluşan 50 kişilik grup olduklarını söyledi.

Bir çok sosyal projeye destek veren Mevlüt Acaroğlu da, çocukların neşesinin görülmeye değer olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonlara her zaman destek verdiklerini ve özellikle çocukların yanında olduklarını belirtti. - İZMİR

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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