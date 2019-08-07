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Sevgi Evindeki çocuklar boğulma olaylarına karşı bilgilendirildi

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara boğulma olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili etkinlik yapıldı.

07.08.2019 14:39 Sevgi Evindeki çocuklar boğulma olaylarına karşı bilgilendirildi
Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara boğulma olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili etkinlik yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Polis Evi Plajı'nda, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinliğe Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve bazı daire amirleri katıldı.

Özellikle dalgalı havalarda denize girmemeleri konusunda çocukları ve vatandaşları uyaran Vali Harun Sarıfakıoğulları, "Vatandaşlardan özellikle dalgalı havalarda denize girmemelerini istiyoruz. Rip akıntısına da dikkat edilmeli. Bu konuda maalesef zaman zaman acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu acı hadiselerin yaşanmaması için dikkatli olunmasını tüm vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimizden rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra cankurtaranlar tarafından çocuklara denizde nasıl davranmaları ve rip akıntılarında, boğulma tehlikesi geçirmeleri halinde ne yapılması gerektiği konusunda uygulamalı gösterildi. - GİRESUN

Sevgi Evleri, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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