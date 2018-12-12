Sevgi Evleri'ndeki Çocuklara Doğum Günü Sürprizi

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02

Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Sevgi Evleri'nde kalan 21 çocuk için toplu doğum günü kutlamasına katıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan ve son üç ay içerisinde doğum günleri olan 21 çocuk için doğum günü kutlaması düzenlendi.Düzenlenen programa katılan Vali Aydın Baruş ve Eşi Nagihan Baruş, çocuklarla tek tek ilgilenerek doğum günlerini kutladı.Vali Baruş ve eşi çocuklarla birlikte doğum günü pastalarını keserek çeşitli hediyeler verdi.Programa, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut da katıldı.