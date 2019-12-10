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Sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturdu

Sevgi evlerinde kalan çocukların futbol takımı Antrenmandan genel görüntüler Takım antrenörü Görkhan Sönmez'in açıklamaları Aile çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürü Abdulbari Aksoy'un açıklamaları Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturduMUŞ (AA ) - Muş'ta sevgi evlerinde...

10.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:05
Sevgi evlerinde kalan çocukların futbol takımı
Antrenmandan genel görüntüler
Takım antrenörü Görkhan Sönmez'in açıklamaları
Aile çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürü Abdulbari Aksoy'un açıklamaları
'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturdu
MUŞ (AA ) - Muş'ta sevgi evlerinde kalan çocuklar, futbol takımı oluşturdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Abdulbari Aksoy, yaptığı açıklamada, çocukların sosyal aktivitelere katılmasını önemsediklerini söyledi.
15-17 yaş aralığındaki erkek çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması için futbol aktiviteleri düzenlediklerini ifade eden Aksoy, etkinliklerin çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
Oluşturulan futbol takımında yer alan çocuklarda olumlu yönde değişimler gözlemlediklerini ifade eden Aksoy, takımın turnuvalara da katılacağını kaydetti.
Takım antrenörü Görkhan Sönmez de en büyük hayallerinin çocukları başarı elde etmesi olduğunu belirterek, "Ders dışında haftanın 3 günü antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Hedefimiz öncelikle amatör liginde şampiyon olmak." dedi.
Takım kaptanı Caner Akta ise "Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Boş zamanlarımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Hedefimiz iyi bir takım olmak." ifadelerini kullandı.
Sevgi evlerinde kalan çocuklar futbol takımı oluşturdu

Futbol, Muş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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