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Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kahvaltıda bir araya geldi

Van'da Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda kahvaltıda bir araya geldi.

07.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:07Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kahvaltıda bir araya geldi
'da Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda kahvaltıda bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in yaptığı ikili görüşmeler sonucunda 'Umutlu Yarınlar Van' sosyal sorumluluk oluşumunun aracılığıyla Sevgi Evlerinde kalan 25 çocuk kahvaltıda bir araya geldi. Bir kafede düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetlerle buluşan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Daha önce yaptığımız ikili görüşmeler sonucunda çocuklarımız için farklı anlaşmalar gerçekleştirmiş ve birçoğunu hayata geçirme şansı da bulmuştuk. Bugün de bir kafemizin sponsor olduğu etkinlikte, 25 çocuğumuza kahvaltı verdik. Bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarını önemsiyor, çocuklarımızın toplumsal faaliyetlere davet edilmeleri noktasında sıkça çalışmalar yapıyoruz. Böylesi değerli bir davet için kafe yetkilileri ve aracı olan 'Umutlu Yarınlar Van' oluşumu yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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