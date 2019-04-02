Sevgi İpek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS GÜRÜN belediye başkan adayı olan Sevgi İpek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS GÜRÜN ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Sevgi İpek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS GÜRÜN adayı Sevgi İpek kimdir? BTP SİVAS GÜRÜN adayı Sevgi İpek yüzde kaç oy aldı?

Sevgi İpek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS GÜRÜN belediye başkan adayı olarak gösterilen Sevgi İpek GÜRÜN ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. GÜRÜN ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Sevgi İpek adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS GÜRÜN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.