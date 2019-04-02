Sevgi Küpelioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Sevgi Küpelioğlu oldu. DSP adayı Sevgi Küpelioğlu, MUĞLA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MUĞLA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Sevgi Küpelioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve MUĞLA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı Sevgi Küpelioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MUĞLA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MUĞLA aday yarışı ve MUĞLA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MUĞLA Seçim Bilgileri

MUĞLA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MUĞLA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MUĞLA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

MUĞLA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevgi Küpelioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP MUĞLA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Sevgi Küpelioğlu, MUĞLA yarışında % 0,85 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Sevgi Küpelioğlu toplamda 5.148 adet oy sayısına ulaştı.

Sevgi Küpelioğlu Kimdir?

Sevgi Küpelioğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.

DSP MUĞLA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.