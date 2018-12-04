'Sevgi Varsa Engel Yoktur' Programına Katılan Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

"Sevgi ve Emek Varsa Engel Yoktur"

Beş adet akülü araç, bir adet işitme cihazı, dört adette engelli pusetin hediye edildiği etkinliğe ilgi gösteren özel çocuklar keyifli vakit geçirdiler.

BAŞKAN ÇINAR MİSAFİRLERLE SOHBET ETTİ, TALEPLERİNİ DİNLEDİ

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen kutlama programına katılan engelli vatandaşlar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların görüşleri, toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunları, beklentileri, istekleri ve düşüncelerini dinledi.Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisinden sonra Malatya'lı yerel sanatçı Batuhan Gökbulut'ta davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

HALAY ÇEKTİLER, ROMAN VE LİRİK DANSI OYNADILAR, EĞLENDİLER

Gönüllerinde ki sevgi, yüzlerindeki masumiyetle etkinliğe büyük bir renk katan özel çocukların yer aldıkları özel gösteriler ise büyük bir ilgiyle takip edildi. İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz Bölümü öğrencileri ile özel çocukların hazırladıkları gösterilerde renkli anlar yaşandı.

Davul zurna eşliğinde halay çekip eğlenen özel çocukların roman dansı sırasındaki marifetleri ve becerileri izleyenleri hayran bıraktırdı.Kendileri için özel ayarlanan sahnede gönüllerince eğlenen özel çocukların lirik dansı sırasında duygusal bir atmosfer yaşandı. Hüzünlü bir şarkı eşliğinde dans eden çocukların yaşadıkları mutluluk duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HERŞEYE DEĞER"

Engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade edenYeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, keyifli vakit geçiren çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeye değer olduğunu söyledi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ÖNEMLİ HİZMETLER SUNUYORUZ"

'Gönül Belediyeciliği' esaslı hizmetlerde engelli vatandaşlara yönelik yatırım ve projelere ayrıcalık tanıdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt'u marka haline getirdik" dedi.

Engelli bireylerin toplumun önemli parçaları olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Engelli vatandaşlarımızı toplumun önemli parçası olarak görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın bizlere bir hediyesi ve emaneti olan engelli kardeşlerimizin hepsini seviyoruz, kucaklıyoruz, sahip çıkıyoruz.Engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla ayrıştırarak değil, birleştiren hizmet felsefesine sahibiz. 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerimizle bütün hemşerilerimizin kalbine, yüreğine ve gönlüne dokunan sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık vermekteyiz. Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösterdik. Gönül gözüyle gören, yüreğiyle seven, vicdanıyla hisseden ve inancıyla hayata umutla bakan bütün engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

"ŞEHRİMİZİ KARDEŞLERİMİZİN DAHA RAHAT YAŞABİLECEKLERİ ŞEKİLDE DİZAYN EDİYORUZ"

Herkesin engelli adayı olduğunu, bu bilinç ve düşünceyle hareket edilmesi halinde sorunların çözüleceğine işaret eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizde en iyisi ve en güzelini halkımıza sunmak, kentimiz ve ilçemizi sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda kalkındırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Toplumun tamamını kucaklayacak, bütün insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek en iyi hizmetlerde bulunmaya gayret ediyoruz. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız, görüşünü almadığımız tek bir hemşerimiz kalmayıncaya kadar gönüllere ve yüreklere dokunan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün alanlarda en iyi hizmetleri hedeflerken dezavantajlı gruplarımıza yönelik özel yatırımlar ve projelere büyük bir hassasiyet gösterdik. Parklarımızı ve yürüyüş yollarımızı engelli kardeşlerimize göre projelendirmeye ve hizmete sunmaya titizlik gösterdik. Hayata geçirdiğimiz projelerde bu kardeşlerimizin hayata tutunmalarına katkı sağlamak, toplumsal hayata katılımlarını artırmayı başlıca hedef olarak belirledik.İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görülen ve ülke çapında büyük yankı uyandıran 'Tut Elimden' projemizle ile bedensel engelli vatandaşlarımıza evde eğitim, ailelerine de sosyal ve psikolojik destek sağlıyoruz. Görme Engelliler Spor Kulübü ile Otizm Derneğimize iki adet bina tahsisi yaptık. Engelli çocuklarımızın yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri şekilde tasarımı yapılan 'Engelsiz Park' projemizi hizmete açtık. Engelli vatandaşlarımızın evden sokağa çıkabilmeleri ve rahatça gezebilmeleri için bugüne kadar toplam 89 adet engelli araç, sekiz adet işitme cihazı ile bir adette protez kol hediye ettik. Bugünde beş adet akülü araç, bir adet işitme cihazı ve dört adette engelli puseti hediye edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin toplumun en önemli parçası olduklarını göstermek, yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlamak adına hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bildiğiniz üzere 'Keşke' projemizi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da ödüllendirmişti, ödüllerimizin sayısını artırmak bizim için çok büyük gurur vesilesidir. Tabii ki bu başarıların temelinde sizlerin büyük gayretleri ve desteği vardır, hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın taleplerini, hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda devasa yatırımları ilçemize kazandırdık, örnek alınan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik. Yeşilyurt'u bölgesinde takip edilen, örnek alınan bir belediye hüviyetine ulaştırdık, hemşerilerimizin dua ve destekleri bu yolda bizim en büyük moral kaynağımız oldu. 'Hepimiz için Yeşilyurt' diyerek çıktığımız hizmet yolunda 'Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt' ile yolumuza kararlılıkla devam ettik ardından 'Yeşilyurt'luyum Mutluyum' sloganımızı gerçeğe dönüştürecek hizmetlerde bulunduk. 'Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt' diyerek te bütün hizmetlerimizi taçlandırmaya büyük bir azimle devam etmekteyiz.Bütün hemşerilerimizin mutlu, huzurlu ve güvenli bir ilçede yaşamasını sağlamak adına da büyük bir emek sarf ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Yeşilyurt'umuzu bütün alanlarda gelişim ve ilerleme gösteren bir ilçe görüntüsüne ulaştırdık.Çalışmalarımız sırasında sizlerin ve kıymetli hemşerilerimizin desteği, ilgisi ve duaları bizim hizmet aşkımızı artırmıştır" dedi.

5 ADET ENGELLİ ARAÇ, 1 ADET İŞİTME CİHAZI, 4 ADET ENGELLİ PUSETİ HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından temin edilen beş adet engelli araç ile bir adet işitme cihazı ve dört adet engelli puseti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından engelli vatandaşlara hediye edildi.

"BAŞKANIMIZIN İLGİSİ, YAKINLIĞI VE DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYANDIR"

Düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan davetlilerden Murat Kaya ile Şehriban Kaya çifti, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın göreve geldiği günden beri engelli vatandaşlara yönelik gösterdiği ilgi, yakınlık ve desteklerin takdire şayan olduğunu dile getirdiler. Murat Kaya, "Engelli çocukları ve aileleri mutlu etmek her açıdan önemlidir, Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim için önemli olan çocuklarımızın mutluluğudur, Allah'tan gelen bir durum olduğu içinde şükrediyoruz, çocuğumuzu asla gizlemiyoruz, eve mâhkum etmiyoruz. Bugün ki etkinlik ve tahsis edilen engelli araçlardan son derece mutlu olduk. Çocuklarımız araçlarla geziyor, dünyayı görüyor, bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.