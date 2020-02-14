Haberler » Güncel » Sevgiler Günü'nde çiçekçilerin yoğun mesaisi - Haber

Sevgiler Günü'nde çiçekçilerin yoğun mesaisi

Çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

14.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:20Sevgiler Günü'nde çiçekçilerin yoğun mesaisi
Çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.
Günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayan çiçekçiler, Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor. Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül tercih ediliyor.
'te çiçekçilik yapan Sami Öz, gazetecilere, birçok çiçek çeşidiyle bütün sevgililere hitap ettiklerini belirtti.
Öz, "Müşterilerimiz genelde utanır ve bizden adrese teslim ister. İsimlerinin saklı kalmalarını isterler. Biz de gönderdikleri çiçeklere güzel notlar yazarız. İstedikleri saatte adreslerine teslim ederiz. Herkesin mutlu olması için uğraşıyoruz." diye konuştu.
Sevgililer Günü'nde en çok gülün tercih edildiğini aktaran Öz, "Gülün biri de bir, bini de bir mutluluk verir." dedi.
Çiçekçi Aykut Özen de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yoğun geçtiğini anlattı.
Çalışma arkadaşlarının birçoğunun siparişte olduğunu ve dağıtım yaptığını dile getiren Özen, "Kırmızı gül, aşkı simgelediği için genellikle kırmızı gül satılıyor. Papatya ve orkide de oldukça tercih edilen çiçek çeşitlerinden." değerlendirmesinde bulundu.
Özen, tek gülün süslemesiyle 15 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Sevgililer Günü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:49:59