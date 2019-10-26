Sevgili Geçmiş 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sevgili Geçmiş oyuncular ve konusu

Sevgili Geçmiş 1. bölüm yayımlandı! Ece Uslu, Emre Kınay ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Sevgili Geçmiş konusu ile de merak uyandırdı.Yıllarca birbirinden haberi olmayan 3 kız kardeşin ansızın bir araya gelme öyküsünü konu edinen Sevgili Geçmiş 2. bölüm fragmanı yayımlandı mı araştırılıyor. İşte detaylar…

Sevgili Geçmiş ilk bölüm izle…

2. BÖLÜM ÖN İZLEME EKRANA GELDİ

Deren, başlarına gelen olayın ardında polise gitmeyi teklif eder. Bir hastane odasında aniden kendine gelen Çilem'in yanında Cemal Karalar vardır. Ansızın gelen misafir ise İpek'i şok eder.

Sinan Malik, sokak ortasında yumruk yumruğa kavga eder. Bu sırada Çilem, Deren, İpek ve Azra hepsi başka köşede farklı zorluklarla yüzleşir. Kızlar, anne ve babalarının kim olduğunu araştırırken gerçek anneleri de onlardan habersin kızlarının hayaliyle yaşar.

Deren, elindeki dosyada anne ve babaları hakkında tüm bilginin olduğunu kardeşlerine açıklar. Sinan, acımasız bir plan yaparak burada Çilem'i başrole oturtur. Peki, kızlar annelerini bulabilecek mi? Sinan kızlara engel olabilecek mi?

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzun yıllar birbirinden ayrı kalarak büyüyen 3 kız kardeş gizemli bir mektup sonrası içlerinden birinin düğününde buluşurlar. Ancak düğünde başlarına gelen olay sonrası işler çığırından çıkar. Üç kız kardeş de kendini başka yerde bulacaktır.

Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'de bir kasaba olan Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamak zorunda olurlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakacaktır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır. Aynı çocukluk hatıralarını paylaşmamışlardır, birlikte büyümemişlerdir, birbirlerinden çok başka hayatları vardır ama şimdi aynı kaderi yaşamak zorundadırlar. Bir yandan önlerine çıkan engellerle mücadele ederler bir yandan da aşkın ne demek olduğunu öğrenirler. Geçmişlerine doğru çıktıkları yolculuktaki ilk adımları anneleri Cahide'yi bulmak olur. Fakat geçmişin kapısını her araladıklarında yeni ve sarsıcı bir gerçekle yüz yüze gelirler. Asıl büyük sır yanı başlarında durmaktadır ve gerçek gördüklerinden çok daha başkadır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

Star'da yayımlanmaya başlayan Sevgili Geçmiş'in kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk gibi isimler yer alıyor.