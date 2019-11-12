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Sevgili Geçmiş 4. Bölüm 2. Fragman

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar.

12.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:47
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.
Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra 'nin güzel kasabası Güneşli 'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.
Sevgili Geçmiş 4. Bölüm 2. Fragman

Bahçe, Ege, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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