Sevgili Geçmiş dizisine Sevda Erginci'nin ardından 3 isim dahil oldu! Sevgili Geçmiş ne zaman?

Çekimleri süren ve başrollerde Emre Kınay ile Ece Uslu'nun olduğu diziye son olarak Yasak Elma'da yer alan Sevda Erginci katılmıştı. Melis Sezen, Seçkin Özdemir ve Burak Yamantürk'te ekibe katılanlar arasında yerini aldı. Sevgili Geçmiş ne zaman?

Sevda Erginci

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Sevgili Geçmiş dizisi, sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak dizinin çekimleri devam ederken, oyuncu kadrosu da genişlemeyi sürdürüyor.

OYUNCU KADROSU

Başrollerini Emre Kınay ve Ece Uslu'nun paylaştığı diziye son olarak Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci ''İpek'' karakteriyle katılmıştı. Cast çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekibe Melis Sezen, Seçkin Özdemir ve Burak Yamantürk dahil oldu. Eylül'de izleyiciyle buluşması beklenen dizinin tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Ece Uslu