Sevgili Geçmiş fragmanı yayımlandı! Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak?

Sevgili geçmiş dizisi fragmanı izleyenlerle paylaşıldı. Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu'nun üstlendiği güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star TV'de olacak Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak sorusu araştırılıyor. Sevgili Geçmiş ilk fragmanı ekrana geldi. İşte detaylar...

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

OYUNCU KADROSU

Star'ın iddialı yapımları arasına girecek olan Sevgili Geçmiş'in kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk gibi isimler yer alıyor.