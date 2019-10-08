Sevgili geçmiş dizisi fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu'nun üstlendiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star TV'de olacak Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak konusu merak edilmeye başlandı. araştırılıyor. Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak, Sevgili Geçmiş fragmanı yayınlandı ve diğer detaylar haberimizde…

SEVGİLİ GEÇMİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevgili Geçmiş yayın günü: 25 Ekim Cuma

Sevgili Geçmiş yayın saati: 20.00

SEVGİLİ GEÇMİŞ HANGİ KANALDA?

Sevgili Geçmiş yayın Star ekranlarında olacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla Beklenen Sevgili geçmiş dizisi fragmanı yayınlandı.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Star'ın iddialı yapımları arasına girecek olan Sevgili Geçmiş'in kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk gibi isimler yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NE?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.