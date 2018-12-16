Sevgili Olduklarını Yalanlayan Can Yaman'dan ve Demet Özdemir'den Kafaları Karıştıran "Aşk" Paylaşımı

Star TV'nin aşk dizisi Erkenci Kuş'ta iki sevgiliyi canlandıran Can Yaman ve Demet Özdemir, paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Defalarca adları aşk dedikodularına karışan ikiliden iddiaları doğrular nitelikte poz geldi.

"AŞK DOLU BAKIŞMALARDAN BİR ŞEY EKSİLMEYECEK"

Yakışıklı oyuncu Can Yaman Instagram hesabından, rol arkadaşı ve dizideki aşkı Demet Özdemir'le olan samimi pozunu, "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım;

"SEÇKİN'LE AYRILIK SEBEBİ CAN DEĞİL" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Daha önce Seçkin Özdemir'le aşk yaşayan Demet Özdemir'in ayrılık nedeni olarak partneri Can Yaman'la olan yakınlaşması olduğu iddia edilmişti. Demet Özdemir, "Seçkin Bey'le ayrılık nedeniniz Can Bey mi?" sorusu üzerine "Ne alaka… Olur, mu öyle şey?" yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.